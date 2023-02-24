

Дегнан и Херчински: Грузинский народ должен решить, какое будущее он хочет

24.02.2023 23:52





Выступая перед журналистами после участия в мероприятии Фонда стратегии и международных отношений Грузии (GFSIS) 24 февраля, посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что спустя год после российского вторжения Украина остается гордой и независимой, и «это напоминает нам, что нам следует работать как можно больше, как это делали США в течение прошедшего года, чтобы восстановить мир в регионе, восстановить уважение к суверенитету, чтобы суверенные нации могли и сохраняли свою независимость и свободу».



По словам посла, США высоко ценят то, что сделал грузинский народ для поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность. В этом контексте она акцентировала внимание на оказанной Грузией гуманитарной помощи Украине и поставках генераторов. Посол Дегнан подчеркнула, что Грузия стояла вместе с Западом на международных форумах, в том числе присоединилась к вчерашней резолюции Генассамблеи ООН по Украине.



Ведется кампания по подрыву партнерства между Грузией и Западом



По словам посла, «очевидно, что последние 6-8 месяцев в Грузии ведется кампания, цель которой — подорвать существующее прочное партнерство между Грузией и Западом, между Грузией и США, и между Грузией и ЕС». Посол Дегнан отметила, что это противоречит четкому выбору грузинского народа, выбравшего Европу и европейское будущее. Она подчеркнула, что нет каких-либо причин, чтобы Грузия зависела от России в вопросах торговли, безопасности и других вопросах.



Посол также заявила, что те, кто пытается подорвать крепкую дружбу между Грузией и США, должны прислушаться к грузинскому народу, что это неприемлемо. «Они должны понять, что ваш выбор, ваше будущее — это Европа».



Посол Дегнан также коснулась законопроекта об иностранных агентах и повторила, что «этот закон не касается прозрачности», потому что «достаточно прозрачно то, как используется в Грузии помощь». По ее словам, этот закон не похож на закон США. «Этот законопроект является российским законом», — заявила посол, добавив, что «его цель — стигматизировать гражданское общество и подавить инакомыслие». По словам посла, закон создаст ограничения в ряде сфер, от туризма и фермерских ассоциаций и заканчивая медицинскими исследованиями и оказанием правовой помощи неправительственными организациями.



Посол ЕС: Мы ждем Грузию



Аналогично своей американской коллеге, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински, который присутствовал на том же мероприятии, сказал: «Грузия получила европейскую перспективу. Все дискуссии со стороны Евросоюза, которые мы вели годами, закончены и мы ждем Грузию, ждем прихода Грузии, а Грузия на распутье – грузины должны решить, какое будущее они хотят для своей страны».



Посол также сказал, что «мы, Евросоюз, открыты, и решение за грузинами, хотят ли они двигаться вперед или оставаться на месте, или вернуться назад. Мы открыты, еще есть время для того, чтобы Грузия была готова стать членом Евросоюза».



Говоря о войне в Украине, посол Херчински сказал, что ЕС с первого дня войны находится на правильной стороне и поддерживает страну не только с дипломатической, политической или гуманитарной точки зрения, но и с военной точки зрения. Он отметил, что это война не Украины, это война всех. «Украина борется за всех, и у ее победы нет альтернативы. В интересах всех, чтобы Украина победила», – сказал посол, добавив: «Я надеюсь, что мы начнем переговоры о вступлении с Украиной в декабре этого года, и все 27 стран-членов ЕС твердо выступают за это».



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