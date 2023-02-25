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25 февраля - День советской оккупации Грузии
25.02.2023 10:34
В связи с 102-ой годовщиной советской оккупации Грузии над зданием администрации правительства приспущен государственный флаг.
Государственные флаги также приспущен на всех государственных учреждениях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом.
Постановлением парламента Грузии 25 февраля объявлено Днем советской оккупации.
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