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25 февраля - День ​​советской оккупации Грузии


25.02.2023   10:34


В связи с 102-ой годовщиной советской оккупации Грузии над зданием администрации правительства приспущен государственный флаг.

Государственные флаги также приспущен на всех государственных учреждениях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом.

Постановлением парламента Грузии 25 февраля объявлено Днем ​​советской оккупации.


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