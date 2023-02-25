

25 февраля - День ​​советской оккупации Грузии

25.02.2023 10:34





В связи с 102-ой годовщиной советской оккупации Грузии над зданием администрации правительства приспущен государственный флаг.



Государственные флаги также приспущен на всех государственных учреждениях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом.



Постановлением парламента Грузии 25 февраля объявлено Днем ​​советской оккупации.







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