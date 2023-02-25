

Грузию предупредили, что принятие законопроекта об иноагентах будет несовместимо со стремлениями Грузии в ЕС

25.02.2023 10:46





Служба внешних связей Европейского союза распространила заявление относительно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», инициированного движением «Власть народа».



Как отмечается в заявлении, принятие этого законопроекта будет несовместимо со стремлениями Грузии, а также с нормами и ценностями Европейского Союза.



«Серьезное беспокойство вызывает инициированный законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества и обеспечение свободы СМИ является основой демократии. Это также имеет ключевое значение для процесса вступления в ЕС и является частью 12 приоритетов, а именно седьмого пункта о свободе СМИ и десятого пункта о вовлеченности гражданского общества.



Европейский Союз поддерживает усилия Грузии по проведению реформ, которые отвечают стремлению страны к развитию и членству в ЕС, как это прописано в Конституции Грузии.



Принятие законопроекта противоречило бы этим устремлениям, нормам и ценностям ЕС.



Мы призываем политических лидеров в Грузии одобрить и осуществить реформы, которые соответствуют заявленной цели вступления в Европейский союз, поддерживаемой подавляющим большинством населения Грузии», — говорится в заявлении.







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