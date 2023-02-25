

Посольство США: Реваншистская Россия продолжает подрывать независимость и суверенитет своих соседей

25.02.2023 12:35





В этом году посольство США видит особое значение в годовщине 25 февраля, поскольку реваншистская Россия продолжает подрывать независимость и суверенитет своих соседей, - об этом сказано в заявлении посольства США в Грузии.



Как говорится в заявлении, в этот день в 1921 году Красная армия Советской России вторглась в Грузию под предлогом «защиты» своих соотечественников.



«Их намерением было низложить независимое государство. Этим действием был нарушен Московский договор 1920 года, по которому Советская Россия обязалась уважать суверенитет и самоопределение Грузии. За этим последовали семь десятилетий советской оккупации, за время которой Грузия потеряла многих граждан, осмелившихся поднять свой голос против тирании.



В этом году посольство США видит особое значение в годовщине 25 февраля, поскольку реваншистская Россия продолжает подрывать независимость и суверенитет своих соседей



Евроатлантическое сообщество едино, и мы твердо решили противостоять российской агрессии и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии», — говорится в заявлении.



Напомним, что сегодня, 25 февраля, в Грузии отмечается годовщина российской оккупации Грузии, произошедшей в 1921-м году.





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