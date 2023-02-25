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Премьер-министр и председатель парламента Грузии возложили венки к мемориалу юнкеров в Коджори
25.02.2023 12:41
В связи с Днем советской оккупации премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в Коджори возложили венки к мемориалу юнкеров, павших за независимость Грузии.
Сегодня исполнилось 102 года со Дня советской оккупации. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля было объявлено Днем советской оккупации. В честь сотен тысяч жертв оккупации в этот день на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.
25 февраля 1921 года Красная Армия России захватила Тбилиси и свергла правительство Грузии, избранное в результате свободных и всеобщих выборов. В результате Россия аннексировала Демократическую Республику Грузия, являвшуюся субъектом международного права.
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