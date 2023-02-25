

Папуашвили: Долг нашего поколения, правительства и общества действовать так, чтобы эта оккупация завершилась

25.02.2023 12:51





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отдал дань памяти юнкерам, погибшим в борьбе за независимость Грузии 25 февраля 1921 года на подступах к Тбилиси в Коджори-Табахмела.



По словам Папуашвили, долг нашего поколения, правительства и общества действовать таким образом, чтобы эта оккупация завершилась, Грузия объединилась и были обеспечены независимость и свобода страны.



Как отметил председатель парламента, 102 года назад борьба за независимость Грузии закончилась оккупацией. Спустя годы Грузия обрела независимость, но оккупация продолжается, так как часть юрисдикция Грузии не распространяется на части территории страны, где базируются оккупационные силы.



«Долг нашего поколения, чтобы правительство и общество действовали таким образом, чтобы эта оккупация завершилась, Грузия объединилась и были обеспечены независимость и свобода страны. Особенно сейчас, в эти трудные времена, когда мир сам в плане безопасности находится в неопределенности. На вызовы, перед которыми агрессивная война России поставила наше международное сообщество, следует ответить таким образом, чтобы были гарантированы существующие базовые принципы территориальной целостности и суверенитета», — сказал Шалва Папуашвили.



Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля было объявлено Днем ​​советской оккупации. В честь сотен тысяч жертв оккупации в этот день на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.



25 февраля 1921 года Красная Армия России захватила Тбилиси и свергла правительство Грузии, избранное в результате свободных и всеобщих выборов. В результате Россия аннексировала Демократическую Республику Грузия, являвшуюся субъектом международного права.







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