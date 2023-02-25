Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гарибашвили: 25 февраля стало днем ​​начала упорной борьбы за окончательную независимость Грузии


25.02.2023   13:06


25 февраля 1921 года одно из самых трагических событий в нашей истории унесло жизни многих наших соотечественников – молодых юнкеров, бойцов вооруженных сил и добровольцев, мирных граждан и на многие десятилетия изменило развитие страны, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в соцсети Facebook.

Глава правительства отмечает, что и сегодня именно историческая правда и пример преданных родине героев приведут нас к новым победам.

«В то же время 25 февраля стало днем ​​начала упорной борьбы за окончательную независимость Грузии. Наша сегодняшняя свобода – заслуга тех, кто своим самопожертвованием доказал, что борьба всегда имеет смысл, что в конце концов всегда побеждают правда и достоинство.

Сегодня именно историческая правда и пример преданных родине героев приведут нас к новым победам, к объединению и укреплению страны», - отмечается в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]o; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна