

Гарибашвили: 25 февраля стало днем ​​начала упорной борьбы за окончательную независимость Грузии

25.02.2023 13:06





25 февраля 1921 года одно из самых трагических событий в нашей истории унесло жизни многих наших соотечественников – молодых юнкеров, бойцов вооруженных сил и добровольцев, мирных граждан и на многие десятилетия изменило развитие страны, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в соцсети Facebook.



Глава правительства отмечает, что и сегодня именно историческая правда и пример преданных родине героев приведут нас к новым победам.



«В то же время 25 февраля стало днем ​​начала упорной борьбы за окончательную независимость Грузии. Наша сегодняшняя свобода – заслуга тех, кто своим самопожертвованием доказал, что борьба всегда имеет смысл, что в конце концов всегда побеждают правда и достоинство.



Сегодня именно историческая правда и пример преданных родине героев приведут нас к новым победам, к объединению и укреплению страны», - отмечается в заявлении.





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