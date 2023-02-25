

G7 призывает третьи страны прекратить оказывать материальную поддержку России в обход санкций

25.02.2023 15:54





Члены группы G7 призывают третьи страны прекратить оказывать материальную поддержку России в обход санкций. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано по итогам онлайн-встречи.



Согласно заявлению, в противном случае будут приняты серьезные меры.



Лидеры G7 также обязались усилить санкции против России.







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