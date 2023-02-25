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G7 призывает третьи страны прекратить оказывать материальную поддержку России в обход санкций


25.02.2023   15:54


Члены группы G7 призывают третьи страны прекратить оказывать материальную поддержку России в обход санкций. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано по итогам онлайн-встречи.

Согласно заявлению, в противном случае будут приняты серьезные меры.

Лидеры G7 также обязались усилить санкции против России.


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