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Норвегия обеспокоена грузинским законопроектом об иноагентах


25.02.2023   18:42


Норвегия обеспокоена грузинским законопроектом, в котором организации гражданского общества упоминаются как «иностранные агенты». Это противоречит непоколебимым европейским устремлениям грузинского народа и международным обязательствам в области прав человека, - об этом говорится в заявлении МИД Норвегии.

Ведомство призывает законодателей Грузии действовать, исходя из интересов грузинской демократии.

«Это отрицательно подействует на норвежско-грузинское сотрудничество. Норвегия призывает законодателей действовать, исходя из интересов демократии в Грузии», — говорится в заявлении.


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