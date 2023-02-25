

Норвегия обеспокоена грузинским законопроектом об иноагентах

25.02.2023 18:42





Норвегия обеспокоена грузинским законопроектом, в котором организации гражданского общества упоминаются как «иностранные агенты». Это противоречит непоколебимым европейским устремлениям грузинского народа и международным обязательствам в области прав человека, - об этом говорится в заявлении МИД Норвегии.



Ведомство призывает законодателей Грузии действовать, исходя из интересов грузинской демократии.



«Это отрицательно подействует на норвежско-грузинское сотрудничество. Норвегия призывает законодателей действовать, исходя из интересов демократии в Грузии», — говорится в заявлении.





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