

Келли Дегнан: 30 лет США гордятся тем, что находятся в Грузии по просьбе правительства и народа

25.02.2023 18:45





Несмотря на то, что Россия систематически пыталась подорвать традиционные грузинские ценности демократии, независимости и свободы, Грузия не сдавалась – обрела независимость, и грузинский народ четко выразил свое желание – демократическая Грузия, интегрированная с Западом,- об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в видеообращении к участникам конкурса эссе грузино-американской школы «Прогресс».



По ее словам, на протяжении 30 лет Соединенные Штаты гордятся тем, что находятся в Грузии по просьбе правительства и народа, работают вместе с ними для усиления демократии.



«США и Грузия являются стратегическими партнерами в этом сложном соседстве, и это партнерство основано на наших общих демократических ценностях и ценностях свободного рынка. Американцы и грузины разделяют любовь к свободе и желание жить в демократической стране, где защищены фундаментальные права человека. Грузия имеет впечатляющую историю и традиции демократии и многообразия… Хочу отметить, что хотя Соединенные Штаты являются старейшей конституционной демократией в мире, женщины в Грузии получили право голоса раньше, чем в Соединенных Штатах, и Грузия избрала первого члена парламента-мусульманина раньше, чем Соединенные Штаты впервые выбрали мусульманина представителем в Конгрессе. К сожалению, вторжение Красной Армии в 1921 году остановило демократическое развитие Грузии и принесло десятилетия оккупации и репрессий. Несмотря на то, что Россия систематически пыталась подорвать традиционные грузинские ценности демократии, независимости и свободы, Грузия не сдавалась. Обретя независимость, грузинский народ четко выразил свое желание - демократическая Грузия, интегрированная с Западом. Благодаря этим сильным демократическим традициям и четкому выбору грузинского народа президент Джордж Буш посетил Грузию в 2005 году, чтобы выразить похвалу Грузии как маяку свободы. Однако на протяжении истории Соединенных Штатов мы осознали, что демократия — это больше, чем просто право голосовать, процветающая демократия требует сильных, независимых институтов, которые отражают и защищают эти ценности. В демократических институтах ключ к свободе, благополучию, миру и индивидуальному достоинству. Как мы видели в последнее время во многих странах, беспристрастные демократические институты являются лучшим средством защиты от автократических тенденций и тех, кто сделает почти все, чтобы сохранить власть. Вот уже 30 лет Соединенные Штаты гордятся тем, что находятся здесь, в Грузии, по просьбе правительства и народа и работают вместе с ними для усиления и развития демократических институтов, необходимых для защиты прав человека и демократии. Соединенные Штаты дают слово, на протяжении будущих лет стоять рядом с народом Грузии, чтобы поддерживать наши общие ценности и укреплять институты, необходимые для их защиты. Самой большой победой Грузии станет ее успех в построении процветающей, безопасной и сильной демократии», - завила Келли Дегнан.





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