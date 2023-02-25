

В 2022 году в странах Европы с просьбой об убежище обратились до 29 000 граждан Грузии

25.02.2023 21:56





В 2022 году в странах-членах ЕС и Шенгенской зоны поступили заявки о предоставлении убежища до 29 000 граждан Грузии, что является рекордным показателем с 2008 года, - это отмечается в отчете Агентства Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA).



По данным организации, наряду с гражданами Грузии больше всего заявок с 2008 года подали турки, венесуэльцы, колумбийцы и бангладешцы.



Следует отметить, что в 2021 году за предоставлением убежища в государствах-членах ЕС и Шенгенской зоны обратились 14 970 граждан Грузии.





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