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В 2022 году в странах Европы с просьбой об убежище обратились до 29 000 граждан Грузии
25.02.2023 21:56
В 2022 году в странах-членах ЕС и Шенгенской зоны поступили заявки о предоставлении убежища до 29 000 граждан Грузии, что является рекордным показателем с 2008 года, - это отмечается в отчете Агентства Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA).
По данным организации, наряду с гражданами Грузии больше всего заявок с 2008 года подали турки, венесуэльцы, колумбийцы и бангладешцы.
Следует отметить, что в 2021 году за предоставлением убежища в государствах-членах ЕС и Шенгенской зоны обратились 14 970 граждан Грузии.
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