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Зурабишвили: Наше самое сильное оружие и сила - это свобода


26.02.2023   11:14


В связи с Днем ​​советской оккупации в резиденции президента Грузии во дворце Орбелиани открылась выставка работ молодых грузинских художников. Как отметили в администрации президента, выставка в трагический день 25 февраля призвана продемонстрировать поражение врага не только в борьбе с грузинской государственностью, но и с грузинской культурой и творческой свободой в целом. К участникам и посетителям выставки обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Это очень тяжелый день, но самое главное — продолжать борьбу, мы всеми способами должны бороться с оккупацией и всеми формами порабощения, и необязательно только войной, оружием. Здесь самое сильное оружие — свобода. Наша самая большая сила — это свобода, свободное мышление, свободный мозг. Этим мы побеждаем все формы путинизма, потому что это то, для чего рождается человек, для чего он живет.

Поэтому я очень счастлива, что сегодня мы открыли эти двери для всех свободомыслящих людей, которые свободно борются, свободно думают. Эта свободная Грузия и есть та Грузия, которую никто и никогда не сможет победить», — сказала президент.

На выставке представлены работы Борены Начкебия, Нины Ахобадзе, Нино Гидеридзе, Гелы Патиашвили, Давида Кухалашвили, Уты Бекая, Гурама Шавдия, Машо Одишелидзе, Йоана Цуалая, Тео Маспи, Вато Бакрадзе, Дато Афакидзе.


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