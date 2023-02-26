

Законопроект «О регистрации иностранных агентов» будет представлен бюро парламента 27 февраля

26.02.2023 11:16





«О регистрации иностранных агентов» — так называется второй законопроект, который 27 февраля будет представлен бюро парламента Грузии.



Авторами проекта являются входящие в большинство депутаты от «Силы народа»: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе.



Согласно проекту, любое физическое и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа, будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента.



Действие закона не распространяется на дипломатов, консулов ​​и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений.



Закон также не коснется должностных лиц иностранного государства, лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и лиц, которые «добросовестно занимаются религиозной, образовательной, научной, академической или художественной деятельностью».



Согласно законопроекту, субъекты, отвечающие установленным законопроектом критериям агента иностранной силы, обязаны обратиться к Генеральному прокурору и запросить регистрацию в качестве агента иностранной силы.



Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной законом «О регистрации иностранных агентов», влечет уголовную ответственность и будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.



От имени инициаторов законопроекта в парламенте также был инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



Упомянутый проект предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и СМИ, доходы которых (более чем на 20%) получены из-за рубежа. Согласно этому же законопроекту, все, считающиеся агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственном реестра.





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