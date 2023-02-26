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Законопроект «О регистрации иностранных агентов» будет представлен бюро парламента 27 февраля


26.02.2023   11:16


«О регистрации иностранных агентов» — так называется второй законопроект, который 27 февраля будет представлен бюро парламента Грузии.

Авторами проекта являются входящие в большинство депутаты от «Силы народа»: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе.

Согласно проекту, любое физическое и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа, будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Действие закона не распространяется на дипломатов, консулов ​​и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений.

Закон также не коснется должностных лиц иностранного государства, лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и лиц, которые «добросовестно занимаются религиозной, образовательной, научной, академической или художественной деятельностью».

Согласно законопроекту, субъекты, отвечающие установленным законопроектом критериям агента иностранной силы, обязаны обратиться к Генеральному прокурору и запросить регистрацию в качестве агента иностранной силы.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной законом «О регистрации иностранных агентов», влечет уголовную ответственность и будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.

От имени инициаторов законопроекта в парламенте также был инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Упомянутый проект предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и СМИ, доходы которых (более чем на 20%) получены из-за рубежа. Согласно этому же законопроекту, все, считающиеся агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственном реестра.


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