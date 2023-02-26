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Законопроект «О регистрации иностранных агентов» будет представлен бюро парламента 27 февраля
26.02.2023 11:16
«О регистрации иностранных агентов» — так называется второй законопроект, который 27 февраля будет представлен бюро парламента Грузии.
Авторами проекта являются входящие в большинство депутаты от «Силы народа»: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе.
Согласно проекту, любое физическое и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа, будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Действие закона не распространяется на дипломатов, консулов и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений.
Закон также не коснется должностных лиц иностранного государства, лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и лиц, которые «добросовестно занимаются религиозной, образовательной, научной, академической или художественной деятельностью».
Согласно законопроекту, субъекты, отвечающие установленным законопроектом критериям агента иностранной силы, обязаны обратиться к Генеральному прокурору и запросить регистрацию в качестве агента иностранной силы.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной законом «О регистрации иностранных агентов», влечет уголовную ответственность и будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.
От имени инициаторов законопроекта в парламенте также был инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
Упомянутый проект предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и СМИ, доходы которых (более чем на 20%) получены из-за рубежа. Согласно этому же законопроекту, все, считающиеся агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственном реестра.
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