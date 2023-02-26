

Манджгаладзе: Уличный протест нужен, но он должен быть продуманным и организованным

26.02.2023 15:53





Пост Гарибашвили был очень позорным, у меня сложилось впечатление, что 25 февраля на людей обрушилось стихийное бедствие. Позорно не называть врага врагом, - заявил журналистам депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



Так он прокомментировал пост премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Facebook в связи с 25 февраля.



Как пояснил Манджгаладзе, переписывать историю постыдно.



«Мы видели заявления трех высоких должностных лиц «Грузинской мечты», а именно Гарибашвили, Кобахидзе и Папуашвили. Никто из них не упомянул Российскую империю, они говорили о Советском Союзе и враге. Пост Гарибашвили был очень позорным, у меня сложилось впечатление, что 25 февраля на тех людей обрушилось стихийное бедствие. Кобахидзе говорил о Советском Союзе. Следует говорить: «Советская Россия», «Россия». Постыдно переписывать историю, Позорно не называть врага врагом», - отметил Манджгаладзе.



Кроме того, он сказал и о планах оппозиции. По словам Манджгаладзе, необходим уличный протест.



«Уличный протест необходим, но не хаотичный. Он должен быть хорошо продуманным и организованным», - отметил Манджгаладзе.



Для справки, премьер Грузии откликнулся на 25 февраля 1921 года и отметил, что 25 февраля 1921 года одно из самых трагических событий в нашей истории унесло жизни многих наших соотечественников – молодых юнкеров, бойцов вооруженных сил и добровольцев, мирных граждан и на многие десятилетия изменило развитие страны.



Вместе с тем, он отметил, что «25 февраля стало днем ​​начала упорной борьбы за окончательную независимость Грузии. Наша сегодняшняя свобода – заслуга тех, кто своим самопожертвованием доказал, что борьба всегда имеет смысл, что в конце концов всегда побеждают правда и достоинство».





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