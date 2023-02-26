

Президент Грузии: «Мы должны бороться с порабощением всеми способами, не обязательно только войной»

26.02.2023 18:01





По случаю дня советской оккупации во дворце Орбелиани прошла выставка работ молодых грузинских художников.



Президент Грузии обратилась к участникам и посетителям выставки:



«Это очень тяжелый день, но самое главное — продолжать борьбу, мы всеми способами должны бороться с оккупацией и всеми формами порабощения, и необязательно только войной, оружием. Здесь самое сильное оружие — свобода. Наша самая большая сила — это свобода, свободное мышление, свободный мозг. Этим мы побеждаем все формы путинизма, потому что это то, для чего рождается человек, для чего он живет.



Поэтому я очень счастлива, что сегодня мы открыли эти двери для всех свободомыслящих людей, которые свободно борются, свободно думают. Эта свободная Грузия и есть та Грузия, которую никто и никогда не сможет победить», — заявила Саломе Зурабишвили.



Выставка продлится до 27 февраля, а ознакомиться с ней можно по предварительной регистрации с 11:00 до 19:00 по электронной почте: [email protected]





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