

Представительство ООН считает, что принятие закона об иноагентах угрожает деятельности гражданского общества и СМИ

26.02.2023 19:41





Представительство ООН в Грузии опубликовало заявление относительно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



В нем отмечается, что Организация Объединенных Наций в Грузии выражает глубокую озабоченность по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и считает, что принятие указанного законопроекта угрожает деятельности гражданского общества и СМИ, их существенному вкладу в построение грузинской демократии.



«В Грузии организации гражданского общества оказывают существенную поддержку наиболее незащищенным и уязвимым слоям общества и защищают их права. Стигматизация деятельности гражданского общества может оставить незащищенные и уязвимые группы без надлежащей помощи, включая инвалидов, беженцев, представителей меньшинств, пожилых людей, женщин, молодежь, детей, жертв домашнего насилия и других, нуждающихся в эффективной поддержке и помощи.



Законопроект угрожает уважению и защите таких прав, как свобода объединения и самовыражения, право на участие в общественной деятельности, право на неприкосновенность частной жизни и защиту личных данных, а также запрет на дискриминацию.



Учитывая нынешнее членство Грузии в Совете ООН по правам человека, мы призываем парламент Грузии запросить юридические заключения по указанному законопроекту от компетентных региональных и международных органов, принять во внимание уже существующие соображения по аналогичному законодательству и провести широкие, инклюзивные и содержательные консультации со всеми заинтересованными сторонами, на которых может отразиться принятие данного законопроекта.



Принятие подобного закона может помешать деятельности Организации Объединенных Наций в рамках Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого развития, отражающее стратегию страны, которое мы подписали с правительством Грузии. Более тридцати лет Организация Объединенных Наций является надежным партнером и союзником Грузии, которая поддерживает развитие Грузии в соответствии с национальными приоритетами страны, и оказывает помощь грузинскому народу вместе с нашими местными партнерами, включая гражданское общество и средства массовой информации.



Мы призываем власти Грузии предпринять все необходимые шаги для предотвращения таких мер, которые будут угрожать грузинской демократии и ослабит поддержку развития Грузии», — говорится в заявлении представительства ООН в Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





