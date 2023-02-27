

Деканоидзе: Оба законопроекта об иностранном влиянии - российские

27.02.2023 12:49





По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Хатии Деканоидзе, оба законопроекта об иностранном влиянии, зарегистрированные в парламенте «Силой народа», являются российскими и «практически не отличаются друг от друга».



Как заявила Деканоидзе на брифинге в парламенте, «любой человек, который вступит в обсуждение этих законопроектов и решит поддержать какой-либо из них, будет главным препятствием на пути евроинтеграции».



«Продолжается саботаж властью «Грузинской мечты» кандидатского статуса Грузии и евроинтеграции Грузии в целом. Несколько недель назад депутатами Иванишвили, «Силой народа», был зарегистрирован российский законопроект, лишающий всяческого кислорода гражданское общество. Этот законопроект был оценен международными партнерами как российский, откликнулись Келли Дегнан, Госдепартамент, ЕС заявил, что принятие этого законопроекта с любыми видоизменениями подрывает евроинтеграцию Грузии. Было также заявление ООН, в котором отмечалось, что устойчивое развитие Грузии окажется под угрозой, если этот законопроект будет принят.



А спустя несколько недель, сегодня в бюро регистрируется второе видоизменение законопроекта, которое является якобы гораздо более жестким вариантом и предусматривает 5 лет лишения свободы для физических лиц, а также осуществления этих норм политической экзекуции в отношении всех людей. Но реально, если сегодня этот законопроект зарегистрируется и парламент вступит в совместное обсуждение этих двух законопроектов, это не даст обществу никаких изменений. Оба варианта российские. Это бумага с тем содержанием российского законопроекта, которое вносит деструкцию в интеграцию в Евросоюз и лишает всяческого пространства неправительственный сектор и людей, помогающих гражданам Грузии. Этот законопроект противоречит Конституции Грузии», - сказала Хатия Деканоидзе.





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