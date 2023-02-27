

Мезвришвили: Цель «Мечты» – чтобы нам не дали статус кандидата, сфальсифицировать выборы и сохранить власть

27.02.2023 12:52





«Мечта» инициирует т.н. закон об агентах с единственной целью – чтобы нам не дали статус кандидата,сфальсифицировать выборы и сохранить власть, - об этом заявила член партии «За Грузию» Натия Мезвришвили на брифинге в парламенте.



По заявлению Мезвришвили, этот закон прямо нарушает 2 из 12 пунктов, предусмотренных для получения статуса, и «расчищает поле» для проведения властями выборов без миссий наблюдателей.



«В решающей фазе получения статуса кандидата, когда есть хорошие шансы на получение статуса, даже открытие дискуссии вокруг закона со стороны власти является предательством интересов страны! Мы призываем «Мечту»: прекратить дискуссию и нарушение Конституции.



Инициирование т.н. закона об агентах в то время, когда Еврокомиссия положительно оценила законодательство, а общество делает все, чтобы страна получила статус кандидата, является саботажем кандидатского статуса.



Принимающие решения органы Евросоюза неоднократно говорили о подобных законах, что это противоречит принципам Евросоюза и не имеет значения, как «Мечта» назовет этот закон и сколько версий инициирует.



«Прозрачность» — вымышленная причина. Обязательство прозрачности и так существует.



В действительности закон: прямо противоречит 7-у и 10-у пунктам из 12 пунктов; расчищает властям поле, чтобы провести выборы без реальной и справедливой миссии наблюдателей; навешивает ярлык агента на всех, чья деятельность содержит угрозу для незаконной власти «Мечты».



Цель открытия дискуссии о законе - перенести внимание с 12 пунктов, которые до сих пор не выполнены!



Напомним каждому депутату, инициировавшему и голосующему за законопроект, о тяжелой и неизбежной ответственности, которая следует за предательством интересов страны - ответственности, которая будет персонализированной и избежать которой не сможет никто - ни заказчик, ни исполнитель», - заявила Мезвришвили.





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