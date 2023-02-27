

Еще несколько должностей добавлены к списку тех, кому надлежит заплнять имущественную деклараци

27.02.2023 13:08





Прокурор, прокурор по связям в Eurojust, помощник прокурора по связям, а также главы департаментов Генеральной прокуратуры (которые до сих пор не считались должностными лицами) будут обязаны заполнять декларацию об имущественном положении должностного лица.



Соответствующие изменения подготовлены правительством, которые будут инициированы на сегодняшнем заседании бюро.



Согласно действующему закону, должностными лицами, которыми являются — Генеральный прокурор, первый заместитель и заместители Генпрокурора, главы департаментов Генеральной прокуратуры Абхазской и Аджарской автономных республик, Тбилиси, районные и окружные прокуроры обязаны заполнять декларацию.



Согласно закону, за непредставление декларации лицо наказывается штрафом в размере 1000 лари.







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