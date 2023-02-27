

Ломджария о законе об иноагентах: Нет никаких сомнений, что это российский закон

27.02.2023 13:19





Комментируя намерение правящей партии принять закон об иноагентах, бывший Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что пришло время всем объединиться, чтобы Грузия не стала похожей на Россию.



«Этот тип закона известен как путинский или российский закон, который убивает гражданское общество, свободомыслие, гражданскую активность и которым Путин убил и уничтожил критическую и независимую мысль в России.



Кобахидзе даже не скрывает, говорит об этом законе и оправдывает его теми же терминами и фразеологией, что и Путин в свое время.



Нет никаких сомнений, что это российский закон, сегодня мы все должны быть едины и ни в коем случае не допустить, чтобы Грузия походила на Россию и становилась страной управления российского типа», — сказала Ломджария.





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