

Элисашвили советует «Мечте» отправить законопроекты об иноагентах в Госдуму РФ вместо Венецианской комиссии

27.02.2023 14:49





«Вызывает улыбку, что «Грузинская мечта» отправляет законопроекты «Силы народа» в Венецианскую комиссию, лучше пусть отправят их в «Госдуму», так как этот закон в российском духе, — заявил Первому каналу Грузии один из лидеров партии «Граждане» Алеко Элисашвили.



По его словам, это дело национальной чести, чтобы этот закон не был принят в такой отвратительной форме и содержании.



«Странно, что «Грузинская мечта» отправляет эти законопроекты в Венецианскую комиссию. Лучше бы отправили в «Госдуму» и «Советскую федерацию», потому что этот закон в российском духе. Дело национальной чести, чтобы этот закон не был принят в такой отвратительной форме и содержании. Вызывает улыбку, что они отправляют этот законопроект в Венецианскую комиссию. Лучше пусть отправят в «Госдуму». FARA — это другой закон. Грузия — маленькая страна и они уже решили, что мы Америка, с исправной демократией и институтами? В Америке в нескольких штатах есть смертная казнь и осужденных сажают на электрический стул, должны ли мы поступать так же? Столько времени и энергии тратится на вредительство», — заявил Алеко Элисашвили.





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