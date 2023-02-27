

Посол США: Грузия не нуждается в российском законе

27.02.2023 16:14





Посол США в Грузии Келли Дэгнан прокомментировала закон об агентах иностранного влияния, которые активно продвигают в Грузии партия власти и аффилированные с ней депутаты.



«Каждый день появляется новая причина – изначально это была прозрачность, несмотря на то, что уже существует сильная прозрачность с точки зрения помощи из-за границы. Цель этих законов совершенно отличается от тех, что есть в США. Эти законы мешают грузинам, которые помогают другим грузинам.



Таким образом, ясно, что эти законы аналогичны российскому законодательству, направленному на стигматизацию гражданского общества, на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих. То, что мы сейчас наблюдаем в России, демонстрирует, что российские законы были очень эффективными с точки зрения подавления голоса гражданского общества и голосов с отличной позицией.



Грузия много боролась за построение демократии, за защиту своей свободы, и эти законы подорвут то, что Грузия строила долгое время. На мой взгляд, эти законы Грузии не нужны, и возникает вопрос — зачем? Зачем вводить этот закон?», — заявила Дэгнан.





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