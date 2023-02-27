

Саакашвили: Саломе Зурабишвили должна дать понять миру, что готовится полное завоевание и оккупация Грузии

27.02.2023 16:17





Саломе Зурабишвили должна использовать свою должность и дать понять всему миру, что в условиях полной изоляции Грузии готовится ее полное завоевание и оккупация - сейчас совсем не время вспоминать обиды, мы должны использовать все возможности для борьбы в этой большой войне, - об этом в соцсети пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Он отмечает, ясно, что параллельно поражению в Украине, теперь Москва собирается в ближайшее время открыто взять в руки власть в Тбилиси до конца, и «для этого добьется согласия на все условия существующих запуганных марионеток».



«Я поддерживаю сделанные в последние дни заявления президента Зурабишвили и ее призыв к борьбе за свободу.



На мой взгляд, все политические группы должны объединиться против российского переворота, а также провести немедленные консультации с президентом. Совершенно ясно, что параллельно поражению в Украине, после провала в Молдове, теперь Москва собирается в ближайшее время открыто взять в руки власть в Тбилиси до конца, и для этого добьется согласия на все условия существующих запуганных марионеток.



Саломе Зурабишвили должна использовать свою должность и дать понять всему миру, что в условиях полной изоляции Грузии готовится ее полное завоевание и оккупация.



Сейчас совсем не время вспоминать обиды, мы должны использовать все возможности борьбы в этой большой войне.



Президент говорит, что без свободы не существует истинного мира, а нам под страхом войны пытаются навязать рабство. Потому сопротивление – долг каждого настоящего грузина, начиная с нынешнего и бывшего президентов. В этой битве мы не можем потерять ни одного человека», — написал Саакашвили.





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