

Гарибашвили: Наше правительство сделало все, чтобы сегодня в стране были мир, стабильность и высокий экономический рост

27.02.2023 16:38





В результате нашей скоординированной работы, в результате правильных и эффективных шагов, предпринятых правительством, а также очень конструктивных подходов господина Кобы, мы смогли закончить 2021 год с двузначным экономическим ростом, в то время, когда довольно компетентные люди считали, что страну ждал дефолт, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении на мероприятии, посвященном деятельности президента Национального банка.



По словам премьера, правительство сделало все, чтобы в стране были мир, стабильность и высокий экономический рост.



«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подытожить успешную экономическую политику и достижения финансовой системы Грузии, в чем, безусловно, есть вклад г-на Кобы Гвенетадзе как президента Национального банка.



Наше правительство сделало все, чтобы сегодня в стране были мир, стабильность и высокий экономический рост. Вы помните огромный ущерб, вызванный пандемией, затем геополитическая реальность, которая является сложнейшей. Несмотря на эти два больших вызова, последние два года у нас двузначный экономический рост. Я хотел бы вкратце напомнить, как познакомился с господином Кобой два года назад. Я помню, что тогда в стране был острый политический и экономический кризис. К этому добавилась пандемия. Отсутствие вакцин. Очень кратко напомню ситуацию, которая меня встретила, это был дефицит бюджета почти до 10%. Долг страны составлял более 60% по отношению к ВВП. Курс лари по отношению к доллару составлял почти 3,4. У нас был экономический спад, 6%-й. У нас не было вакцин, экономика была в полном локдауне, и к этому добавился политический кризис. В такой ситуации я познакомился с господином Кобой два года назад, и я помню наш первый содержательный, долгий разговор и помню прогнозы, которые тогда делались как со стороны менеджмента Национального банка, так и прогнозы, которые нас встретили в правительстве. Но в результате нашей скоординированной работы, в результате правильных и эффективных шагов, предпринятых правительством, а также очень конструктивных подходов господина Кобы, мы смогли закончить 2021 год с двузначным экономическим ростом, в то время, когда довольно компетентные люди считали, что страну ждал дефолт», - заявил премьер.





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