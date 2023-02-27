

Некоторых журналистов не пропустили в здание Парламента Грузии, несмотря на наличие пропуска

27.02.2023 17:51





Некоторых представителей СМИ, получивших пропуск, не пропустили в здание Парламента Грузии. Охранники утверждают, что ограничение введено по распоряжению спикера парламента Шалвы Папуашвили.



Речь идет о пропусках, которые выдавали журналистам депутаты, поскольку сам законодательный орган ограничивает вход в здание более двух представителей от одной медиаорганизации.



Кроме того, перед входом в здание представителей СМИ обыскивают, у некоторых отобрали плакаты с протестными надписями.



Спикер парламента Шалва Папуашвили прокомментировал ограничение входа журналистов в здание парламента, отметив, что здание парламента — это не то место, где разрешено проводить митинг.



«Что касается свободы собраний, то каждый может выразить свое несогласие по любому вопросу, но когда это происходит в здании и мешает деятельности, это не допускается», — заявил Шалва Папуашвили.



Сегодня, 27 февраля в бюро Парламента Грузии будет представлен второй законопроект «О регистрации иностранных агентов». Аналогичный закон был принят в РФ в 2012 году, и с тех пор в стране практически не осталось ни одного независимого СМИ или неправительственной организации.



Во второй ухудшенной редакции законопроекта любое физическое и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа и не являющееся дипломатом, консулом, работником дипломатической службы или консульского учреждения, будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Закон не распространяется на должностных лиц иностранного государства, а также на лицо, занимающееся благотворительной деятельностью, лицо, занимающееся религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью «добросовестно». Однако непонятно, что авторы законопроекта подразумевают под «честной» деятельностью.



Действие закона не распространяется на дипломатов, консулов и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений.



Согласно законопроекту, субъекты, отвечающие установленным законопроектом критериям агента иностранной силы, обязаны обратиться к Генеральному прокурору и запросить регистрацию в качестве агента иностранной силы.



Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной законом «О регистрации иностранных агентов», влечет уголовную ответственность и будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.



От имени инициаторов законопроекта в парламенте ранее также был инициирован первый законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и СМИ, доходы которых (более чем на 20%) получены из-за рубежа. Согласно этому же законопроекту, все, считающиеся агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственном реестра.





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