

Бюро парламента Грузии зарегистрировало вторую версию российского закона об «иноагентах»

27.02.2023 18:01





Еще одна версия российского закона об «агентах иностранного влияния» была зарегистрирована на заседании Бюро Парламента Грузии.



Журналисты опротестовали упомянутый законопроект параллельно с заседанием Бюро. Некоторых представителей СМИ не пустили в здание парламента, несмотря на то, что им были выданы пропуска. Некоторым журналистам удалось пройти в парламент и они устроили демонстрацию возле зала заседаний Бюро Парламента Грузии, в руках они держали плакаты с надписью «Российский закон — не выбор Грузии».



Ранее более 60 СМИ выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что выступают категорически против российского законопроекта, инициированного членами парламентского большинства.



Члены парламентского большинства объявили о представлении ухудшенной версии после того, как первая версия вызвала критику со стороны некоторых СМИ и общественных групп. Евросоюз также открыто заявил, что, принятие этого закона, будет прямым нарушением как минимум двух из 12 пунктов, выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата в члены ЕС.



В ухудшенной редакции законопроекта любое физическое и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа и не являющееся дипломатом, консулом, работником дипломатической службы или консульского учреждения, будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Закон не распространяется на должностных лиц иностранного государства, а также на лицо, занимающееся благотворительной деятельностью, лицо, занимающееся религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью «добросовестно». Однако непонятно, что авторы законопроекта подразумевают под «честной» деятельностью.



Законопроект также не касается адвоката иностранного государства, осуществляющего легальную деятельность, а также официально зарегистрированных лоббистов.



Согласно ухудшенной версии законопроекта, созданного парламентским большинством, все остальные лица обязаны обратится в Генеральную прокуратуру Грузии для регистрации в качестве «агента иностранной державы».



При регистрации лицо, зарегистрированное в качестве «агента иностранной силы», должно указать:



- Личную информацию, такую как имя, фамилия, личный номер, адрес, информацию о национальности и гражданстве;

- сведения об учредителях и акционерах, личности всех лиц, работающих в юридическом лице или ином объединении физических лиц;

- личность/наименование и адрес всех в чьих «интересах которых действует заявитель»;

- описание выполненной работы;

- информация о финансировании и т.д.



Еще одна важная деталь, которую устанавливает репрессивный законопроект парламентского большинства, заключается в том, что любая упомянутая выше информация будет публичной, а порядок ее раскрытия будет решаться Генеральным прокурором.



Немаловажно и то, что согласно законопроекту неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной Законом Грузии «О регистрации иностранных агентов», влечет уголовную ответственность и будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «не противоречит законодательству ЕС».



Авторами документа являются: Созар Субари, Деметре Хундадзе, Михеил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Иракли (Дачи) Берая, Виктор Джапаридзе.



Члены парламентского большинства от «Грузинской мечты» заявили, что рассматривают как первый, так и второй, более репрессивный вариант.





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