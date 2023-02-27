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Кобахидзе считает, что т.н. «закон об иноагетах» не повлияет на получение статуса кандидата в члены ЕС


27.02.2023   18:03


Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявляет, что принятие т.н. законопроекта об агентах иностранного влияния, поддержанного парламентским большинством, не повлияет на процесс получения статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее Служба внешних связей ЕС выступила с заявлением о том, что законопроект противоречит рекомендациям из 12 пунктов, которым должна следовать Грузия для получения статуса кандидата в члены ЕС и его принятие несовместимо со стремлениями Грузии, а также с нормами и ценностями Европейского Союза.

Между тем, глава правящей партии Грузии утверждает, следующее:

«Этот законопроект не имеет ничего общего со статусом кандидата, устанавливается только стандарт прозрачности. Естественно, никакого влияния законопроект не окажет.

В первом случае только потому, что будет установлена прозрачность, во втором случае, потому что прямо скопирована американский вариант, и кто-то может не предоставить тебе статус кандидата [в члены Евросоюза] из-за принятия американского закона. Тем более, что EPP инициирует в Европарламенте закон, в точности аналогичный американскому».

До заявления Службы внешних связей ЕС законопроект подвергся критике со стороны официального представителя ЕС. Пресс-спикер Службы внешних связей Еврокомиссии Питер Стано, отвечая на вопрос издания «Netgazeti» заявил:

«Законопроект, внесенный в парламент «Силой народа», вызывает беспокойство. Создание и поддержание благоприятной среды для гражданского общества и обеспечение свободы СМИ — основа демократии. Это главное в процессе вступления в Евросоюз и является частью 12 приоритетов. Согласно международному праву, государства обязаны уважать, защищать и содействовать безопасной и благоприятной среде для гражданского общества, а также свободу выражения мнений и СМИ».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также выразил озабоченность в связи с данным законопроектом:

«Утверждения о том, что законопроект Грузии основывается на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), являются явно ложными. Более того, этот законопроект, по-видимому, основывается на аналогичном законодательстве России и Венгрии, а не на FARA или каком-либо другом американском законодательстве», — отметил Нед Прайс.


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