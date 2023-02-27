

Кобахидзе: Одна из версий законопроекта об «иноагентах» обязательно будет принята

27.02.2023 18:13





Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявляет, что парламентское большинство обязательно примет одну из версий законопроекта «Народной власти» об «агентах иностранного влияния», однако до принятия окончательного решения, власти подождут оценки законопроекта со стороны Венецианской комиссии. Об этом он заявил в парламенте сегодня, 27 февраля.



По его словам, парламентское большинство поддержит в первом чтении обе версии законопроекта — и первую, разработанную «Силой народа», и вторую «аналогичную закону США». По словам Кобахидзе, после этого оба варианта будут направлены в Венецианскую комиссию на рассмотрение, которую попросят представить свое заключение в ускоренном порядке, после чего процесс завершится принятием соответствующей редакции законопроекта:



«Если будет положительное заключение [от Венецианской комиссии] по американскому варианту, рассмотрение американского варианта будет продолжено, если будет заключение по грузинскому варианту, рассмотрение грузинского варианта продолжится. Во всех случаях будет представлено заключение относительно деталей законопроекта. Никто не сможет сказать, что прозрачность — это плохо.



Могут быть отдельные комментарии к тому или другому, или к обоим законам, и у нас, естественно, будет обсуждение по этим комментариям, но, конечно, априори исключено, что по одному или по другому, или по обоим будет представлено отрицательное заключение. Могут быть только по деталям некоторые замечания или рекомендации.



Исходя из этого, во всех случаях мы примем тот или иной закон, до этого будем ждать заключения Венецианской комиссии», — сказал он.



Сегодня член парламентского большинства от «Силы народа» Дмитрий Хундадзе заявил, что оба подготовленных ими законопроекта об «иностранном влиянии» будут приняты в первом чтении, а затем направлены в Венецианскую комиссию. По его словам, это решение было принято после консультаций с лидерами парламентской фракции «Грузинская мечта».





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