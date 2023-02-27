

Герчинский от имени 27 государств-членов ЕС передал министру юстиции демарш в связи с Саакашвили

27.02.2023 20:17





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявляет, что от имени 27 государств-членов Евросоюза передал министру юстиции демарш в связи с Саакашвили



По его словам, министр юстиции предоставил им информацию о том, что делает правительство Грузии для обеспечения прав Михаила Саакашвили.



«Вместе с послом Швеции, которая представляет страну, председательствующую в Евросоюзе, мы передали министру юстиции официальный демарш в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили. Мы очень обеспокоены ухудшением его здоровья. Очень важно, что этот демарш был согласован 27 государствами-членами Европейского союза. Государства-члены согласовали этот демарш в Брюсселе с участием всех 27 членов Европейского союза. У нас был очень открытый и честный разговор с министром юстиции. Мы представили позицию ЕС, согласованную 27 государствами-членами Евросоюза, а министр юстиции проинформировал нас о том, что делает правительство Грузии для обеспечения прав бывшего президента Михаила Саакашвили как обвиняемого и заключенного. Собственно, это была не первая такая встреча. Впервые я встретился с министром юстиции после прибытия в Тбилиси в качестве нового посла Европейского союза. Позже в декабре состоялась еще одна встреча министра с послами ЕС. Так что это постоянный диалог. Разница на этот раз заключалась в том, что меня попросили представить министру юстиции позицию ЕС, согласованную 27 государствами-членами ЕС. У меня постоянный диалог с премьер-министром, я также периодически встречаюсь с президентом, и мы очень откровенно обсуждаем все вопросы. Мы рассматриваем Грузию как нашего партнера, очень близкого партнера. Поэтому мне, как послу Евросоюза, важно иметь доступ к ключевым лицам, принимающим решения в Грузии, и быть уверенным, что мы очень открыто и честно обсудим все важные вопросы», — заявил Павел Герчинский.





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