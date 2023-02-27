

Герчинский: Я искренне надеюсь, что инициатива «Силы народа» не станет законом

27.02.2023 20:19





«Инициатива противоречит как минимум двум из 12 приоритетов, приоритету гражданского общества и приоритету свободы СМИ, я понимаю, что это только инициатива, которая еще толком не обсуждалась, так что время еще есть», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский комментируя вопрос о законопроекте, инициированном «Силой народа».



По словам посла, эта инициатива противоречит нормам и принципам Евросоюза.



«Возможно, вы видели заявление, опубликованное Верховным представителем Европейского союза, вице-президентом Еврокомиссии в минувшие выходные. Я уже говорил об этом законе раньше, это неверный посыл, неподходящее время. Эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 приоритетов – приоритетам гражданского общества и свободы СМИ. Также я понимаю, что это всего лишь инициатива, которая еще толком не обсуждалась, так что время еще есть. Я искренне надеюсь, что эта инициатива не станет законом. Мои лидеры в Брюсселе уже выразили свою четкую позицию, что этот возможный закон противоречит нормам и принципам Европейского союза. Поэтому я очень надеюсь, что эта инициатива не станет законом», — заявил Герчинский.





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