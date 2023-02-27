

Глава МИД Грузии выступил на 52-й сессии сегмента высокого уровня Совета ООН по правам человека в Женеве

27.02.2023 20:29





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили выступил на 52-й сессии сегмента высокого уровня Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.



В своем выступлении Илья Дарчиашвили акцентировал внимание на ситуации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с точки зрения прав человека и гуманитарного положения, а также рассказал о приоритетах Грузии как новоизбранного члена Совета по правам человека (HRC).



По его словам, несмотря на то, что Грузия не жалеет усилий для содействия защите прав человека, ситуация, сложившаяся в оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальском регионе, а также положение населения, проживающего за линией оккупации, является сложной. Сотни тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев до сих пор не могут безопасно вернуться в места своего проживания.



Он подчеркнул, что необходимо иметь международные механизмы мониторинга на местах.



«Вызывает тревогу то, что, несмотря на прямые обращения Совета по правам человека и неоднократные усилия Верховного комиссара, Управление Верховного комиссара до сих пор не может попасть в оккупированные районы Грузии, а гуманитарная ситуация на местах постоянно ухудшается и основные права этнических грузин нарушаются каждый день», — отметил министр.





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