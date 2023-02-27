

Страны-члены ЕС критикуют законопроект об иностранных агентах

27.02.2023 20:46





Отдельные государства-члены Евросоюза подвергли критике законопроект об агентах иностранного влияния, разработанный движением «Сила народа». Министерство иностранных дел Норвегии написало в Twitter, что законопроект «противоречит твердым европейским устремлениям грузинского народа и международным обязательствам в области защиты прав человека». По заявлению МИД Норвегии, принятие законопроекта негативно скажется на двустороннем сотрудничестве двух стран.



Норвегия финансирует ряд проектов в Грузии, которые содействуют гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в офисах, на рынке труда и в обществе. Норвежские инвесторы задействованы в нескольких сферах в Грузии, в том числе: проекты в области зеленой энергетики (в частности, гидроэнергетика), транспорт и перевозки, а также рыбное хозяйство. Посол Норвегии в Грузии Хелен Санд Андресен заявила, что основной приоритет Норвегии, а именно поддержка Грузии в европейской и евроатлантической интеграции, сохранится и в 2023 году. По ее словам, Норвегия останется близким партнером и сторонником Грузии на пути к этому историческому решению.





Посол Нидерландов в Грузии Мааике ван Колдам выразила обеспокоенность законопроектом об агентах иностранного влияния, заявив, что Посольство Нидерландов является крупным донором и «сторонником неправительственных организаций». Позже она написала в Твиттере: «Сильное гражданское общество и свобода СМИ имеют решающее значение для процесса реформ в Грузии и будут и впредь пользоваться полной поддержкой Нидерландов. Законопроект не соответствует стремлениям ЕС, его нормам и ценностям».





Посол Швеции в Грузии Ульрик Тидестрём отметил, что законопроект об агентах иностранного влияния не соответствует нормам и ценностям ЕС, а также европейским устремлениям Грузии. «Гражданское общество и свободные СМИ являются основой демократии, развития и интеграции в ЕС».





Движение «Сила народа» заявило 14 февраля, что уже разработала законопроект о деятельности организаций, работающих с иностранным финансированием, согласно которому организация, источником более 20% годового дохода которой является «иностранная сила», должна быть зарегистрирована в Реестре агентов иностранного влияния. 20 февраля законопроект прошел обязательную процедуру парламентского Бюро и был передан на рассмотрение комитетов.



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