

«Грузинская мечта» открыто противостоит демократическому курсу» — экс-глава МИД Грузии

27.02.2023 21:08





Бывший министр иностранных дел и вице-премьер-министр Грузии Михеил Джанелидзе выступил с критикой в адрес «Грузинской мечты» за законопроект об «агентах иностранного влияния», отметив, что правящая партия открыто выступает против стратегических партнеров Грузии, избранной государством внешней политики и демократического курса.



Сегодня, 27 февраля, Джанелидзе опубликовал заявление на своей личной странице в Facebook.



«Как заявила сегодня «Грузинская мечта», она намерена принять два законопроекта, связанных с т.н. иностранными агентами. Как они сами пояснили, это подразумевает принятие/допущение законопроекта на уровне принципов.



В любом законе, важна цел, то чему он служит, и в каком контексте он принимается/исполняется.

Если посмотреть на цель и контекст, то видно, что «Грузинская мечта» открыто противостоит стратегическим партнерам нашей страны, внешней политике основанной на Конституции нашей страны, и ее демократическому курсу», — указал экс-министр.





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