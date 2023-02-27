

RT France подал заявление о банкротстве

27.02.2023 22:17





Поддерживаемый Кремлем телеканал RT France подал заявление о банкротстве и был назначен временный управляющий.



Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на решение суда от 23 февраля.



1 февраля президент RT France Ксения Федорова заявила в коммерческом суде Нантерра о приостановлении выплат и попросила открыть "судебную процедуру ликвидации", говорится в документе. Назначение временного управляющего - это первый шаг.



RT France - французская дочерняя компания RT. С марта 2022 года RT и Sputnik запрещены к вещанию на европейской территории из-за санкций, введенных лидерами ЕС после вторжения России в Украину. Однако RT France по-прежнему разрешено производить контент.



В декабре новый пакет санкций коснулся материнской компании RT, что привело к замораживанию активов французской дочерней компании во Франции. В середине января Федорова объявила о закрытии канала.



Хозяйственный суд Нантерра решил открыть "процедуру наблюдения" на шесть месяцев. Слушания назначены на 20 апреля "для того, чтобы, при необходимости, вынести решение о продолжении деятельности".



Напомним, RT DE Productions, которая поставляла контент пропагандистскому телеканалу RT DE, вещавшему из Москвы на немецком языке, объявила о прекращении журналистской деятельности в Германии.





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