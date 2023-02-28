

Лука Лочошвили получил приз Fair Play от ФИФА

28.02.2023 10:27





Грузинский защитник итальянского клуба «Кремонезе» Лука Лочошвили получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) за честную игру.



Церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона под названием The Best FIFA Football Awards 2022 прошла в Париже.



В феврале прошлого года Лочошвили, тогда выступавший за венскую «Аустрию», оказал помощь сопернику в матче чемпионата Австрии против «Вольфсберга». Футболист Георг Тайгль после сильного удара потерял сознание, грузин подбежал к нему и оказал первую помощь.





Лочошвили выступает за «Кремонезе» с августа 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего грузина в 1,5 млн евро.



Лочошвили не смог присутствовать на церемонии. 28 февраля его клуб проведет домашний матч против «Ромы».



Приз лучшему игроку года по версии ФИФА в третий раз за карьеру получил форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. На награду также претендовали Килиан Мбаппе и Карим Бензема.





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