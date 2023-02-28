

Грузинская национальная платформа» – Обращаемся к парламенту с призывом немедленно отказаться от процесса, наносящего ущерб европейском

28.02.2023 11:16





«Грузинская национальная платформа» критикует законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и публикует заявление по этому поводу.



«Грузинская национальная платформа» считает, что принятие закона, скорее всего, станет причиной неполучения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.



«Грузинская национальная платформа» призывает парламент Грузии отказаться от процесса, наносящего ущерб европейскому будущему Грузии.



«Мы призываем парламент немедленно отказаться от процесса, который наносит ущерб европейскому будущему Грузии.



Со всей ответственностью заявляем, что принятие закона, скорее всего, станет причиной отказа в получении Грузией статуса кандидата в члены ЕС. На это недвусмысленно дали понять с самых высоких европейских трибун.



Никто не вправе предпринимать шаги, направленные против подавляющего большинства граждан Грузии, действующей Конституции Грузии и международных обязательств, взятых на себя страной.



Принятие закона и, соответственно, антизападный шаг будут иметь для Грузии серьезные последствия не только с точки зрения торможения политического и демократического развития, но и с точки зрения расшатывания систем обороны и безопасности страны, резкого ухудшения экономического положения, в том числе сокращения иностранных инвестиций и ухудшения социального положения граждан.



Естественно, что каждый член парламента будет нести ответственность за будущее каждого гражданина страны, грузинского народа.



Мы готовы принять участие в дискуссиях, в том числе в парламенте, разъяснить нашу позицию на принципиальном уровне относительно степени вредоносности процесса и необходимости его своевременного прекращения, и тем самым использовать большую или малую возможность для позитивного, прозападного развития страны», - отмечается в заявлении.





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