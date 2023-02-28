

Госдеп США: закон об иноагентах подорвет евроатлантические устремления Грузии

28.02.2023 11:16





В Госдепартаменте США в очередной раз прокомментировали закон об иноагентах, который был инициирован формально покинувшими «Грузинскую мечту» депутатами и лоббируется правящим большинством. По словам пресс-спикера американского ведомства Неда Прайса, в случае принятия такой закон может подорвать евроатлантические устремления Грузии.



«Мы думаем, что подобный закон потенциально может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, стремление к которой грузинская общественность неоднократно продемонстрировала в последние десятилетия. Заявления, будто бы этот закон основан на нашем «Акте регистрации иностранных агентов» очевидно ошибочны. Законопроект, с которым мы ознакомились, как видно, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве, а не на американском», — завил прайс.



Напомним, что 27 февраля парламентское бюро зарегистрировало второй вариант закона об иноагентах, который со слов его инициаторов, совершенно идентичен американскому. За неделю до этого на рассмотрение комитетов был передан первый вариант.



В движении «Сила народа» утверждают, что брали за основу американский опыт, однако, в Вашингтоне, в ЕС и в Грузии инициативу единогласно называют российской.



Американский, российский и венгерский опыт



Американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA) был принят в 1938 году. В 1966 году «Акт о регистрации иностранных агентов» претерпел изменения. Его фокус тогда сместился с политической пропаганды в сторону политического лоббизма. Кроме того, после 1950-х годов, когда многим американцам повсюду виделись намеки на усиление коммунистического влияния в США, определение «иностранных агентов» в законе стало более узким. К ним теперь причислялись лица и организации, действующие только по прямому указу или желанию зарубежных властей или организаций. Кроме того, в спорных случаях американские власти должны были доказать, что целью предполагаемых «агентов» действительно было влияние на политику США. Это последнее условие привело к тому, что случаи наказания за нарушение FARA стали очень редкими.



Американский закон требует, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах. Согласно FARA, лицо может быть признано агентом иностранного принципала, если его деятельность финансируется или субсидируется из-за рубежа целиком или по большей части. При этом, организация, попадающая под определение «иностранного агента», может беспрепятственно выполнять свою работу после своевременной регистрации в министерстве юстиции. FARA не охватывает неполитический лоббизм, равно как и пропаганду в широком смысле. Распространение информации в коммерческих, культурных, научных и религиозных целях, а также привлечение пожертвований не предусматривают регистрации в качестве «иностранного агента».



В России Законом об иноагентах называют поправки к Закону о некоммерческих организациях. Они были приняты в 2012 году. В соответствии с ними статусом «иностранного агента» наделяют российские некоммерческие организации (НКО), получающие «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства». При этом, Закон не распространяется, к примеру, на госкорпорации и госкомпании, а также на созданные ими НКО.



Стоит отметить, что при принятии закона о регистрации иностранных агентов в России Владимир Путин также говорил о том, что Москва в этом последовала примеру США. Однако при рассмотрении оказывается, что российский закон об НКО и американский FARA совсем не одно и то же. В США к «иностранным агентам» причисляют тех, кто напрямую управляется или контролируется иностранным правительством или организацией. В России же для получения этого статуса достаточно всего лишь получить зарубежный грант.



Внесенные в конце 2020 года изменения в законе позволили российскому правительству причислять к «иностранным агентам» также отдельных журналистов и вводить в отношении них ограничения. До 2021 года закон в России применялся не так широко, но с весны 2021 года на его основе началась полноценная кампания против независимых медиа. А после начала войны в Украине закон вышел на новый уровень. Российские власти начали использовать его для подавления любого инакомыслия или критики кремлёвского режима, закрывая правозащитные организации и медиа-проекты и уничтожая группы активистов.



Кроме того, 1 декабря 2022 года в России вступил в силу новый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Госдума приняла его в конце июня и уже внесла в него и в полсотни других законов, включая уголовный кодекс, ужесточающие поправки. А правительство добавило жесткие правила их применения.



Для включения в реестр до сих пор было необходимо обнаружить у потенциального «иноагента» иностранное финансирование. Теперь же «агентом» будут признавать даже того, кто получил «иностранную поддержку» или просто попал под «иностранное влияние». Оно понимается достаточно широко. Влиянием будет считаться оказание любого «воздействия» — «путем принуждения, убеждения или иными способами».



По состоянию на 10 февраля 2023 года в российском реестре иностранных агентов содержится 548 позиций.



Венгерский закон об иностранных агентах был принят правящей партией страны в 2017 году. Согласно Акту, некоммерческие организации, получающие из-за рубежа пожертвования размером больше 7,2 млн форинтов (около 21 тыс. евро по нынешнему курсу) в год, должны зарегистрироваться в качестве «организаций, получающих финансирование из-за рубежа» и публично отчитываться о всех пожертвованиях больше 1400 евро. В 2020 году Высший судебный орган Евросоюза постановил, что венгерский закон о некоммерческих организациях – «иностранных агентах» не соответствует принципам ЕС и должен быть отменен.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





