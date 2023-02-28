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Кандидатом в Народные защитники от партии «Граждане» будет Леван Иоселиани


28.02.2023   11:41


Как заявил на сегодняшней пресс-конференции оппозиционный депутат Алеко Элисашвили, кандидатом в омбудсмены страны от партии «Граждане» будет Леван Иоселиани.

По его словам, Леван Иоселиани – это человек, у которого есть политический ресурс, чтобы заручиться поддержкой 90 депутатов.

«Я считаю, что Леван Иоселиани, исходя из его опыта, будет одним из лучших Народных защитников», — добавил Элисашвили.


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