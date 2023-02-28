|
|
|
Кандидатом в Народные защитники от партии «Граждане» будет Леван Иоселиани
28.02.2023 11:41
Как заявил на сегодняшней пресс-конференции оппозиционный депутат Алеко Элисашвили, кандидатом в омбудсмены страны от партии «Граждане» будет Леван Иоселиани.
По его словам, Леван Иоселиани – это человек, у которого есть политический ресурс, чтобы заручиться поддержкой 90 депутатов.
«Я считаю, что Леван Иоселиани, исходя из его опыта, будет одним из лучших Народных защитников», — добавил Элисашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна