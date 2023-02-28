

Члены «Национального движения» и сторонники Михаила Саакашвили проводят акцию возле Минюста

28.02.2023 12:48





В эти минуты члены «Национального движения» и сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят у Минюста Грузии акцию под названием «Сохраним европейское будущее страны».



Главное требование участников акции – выполнение ведомством Рати Брегадзе условий ноты, подписанной 27 странами и перевод Михаила Саакашвили на лечение за границу.



Участники акции держат в руках транспаранты с надписью: «Свободу Мише!».



По заявлению одного из одного из организаторов акции и члена «Национального движения» Георгия Мумладзе, Рати Брегадзе будет привлечен как к политической, так и правой ответственности за то, что своим бездействием участвует в лишении жизни заключенного.



«Вчера посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал ноту, подписанную 27 странами, Рати Брегадзе, т.е. всему правительству Грузии. Было сказано, что Михаил Саакашвили находится в тяжелейшем состоянии, и для улучшения его здоровья, экс-президента следует отправить на лечение за границу.



Мы пришли к Рати Брегадзе, чтобы сказать ему, что помимо политической ответственности, ему придется нести и правовую ответственность, и он обязательно будет наказан за то, что своим бездействием участвует в лишении жизни заключенного», - заявил Георгий Мумладзе.





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