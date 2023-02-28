

Партия «Граждане» выдвинет Левана Иоселиани кандидатом в Народные защитники

28.02.2023 12:50





Партия «Граждане» выдвинет одного из лидеров этой партии Левана Иоселиани кандидатом в Народные защитники Грузии.



Об этом лидер партии Алеко Элисашвили сообщил на брифинге в парламенте.



По словам Элисашвили, выбор Народного защитника на основе консенсуса важен и является частью определенных для Грузии 12 пунктов, которые стране нужно выполнить для получения статуса кандидата в члены ЕС.



Он считает, что у Иоселиани есть ресурс для того, чтобы получить 90 голосов в парламенте.



Как отметил Элисашвили, у него были определенные консультации с оппозицией и правящей партией.



«Один из лидеров нашей партии, Леван Иоселиани, обладает навыками, знаниями и возможностью набрать 90 голосов и более. Это человек, который может привести к консенсусу. Как бы ни было сложно мне и нашей партии, я должен представить Левана Иоселиани кандидатом в Народные защитники. Леван был адвокатом до того, как занялся политикой, и права человека для него знакомая тема. Именно этим он занимался на протяжении ряда лет», - заявил Элисашвили.





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