

Нацвлишвили по делу Саакашвили: Цель властей – политическая вендетта

28.02.2023 13:01





Столь масштабный демарш является показателем того, что позиция властей неубедительна, им никто не верит. Цель властей – политическая вендетта, – так откликается депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили на демарш стран-членов ЕС в связи с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



По ее словам, единственно правильное решение – это отправка Михаила Саакашвили за границу в медицинских целях.



«Лело» предложило властям и обществу решение, наша позиция не меняется, а медицинские заключения, которые делались за этот период, лишь подтверждают, что то, о чем мы говорим, является единственно правильным решением, т.е. – его отправка за рубеж в медицинских целях, а не освобождение. Но власти не хотят этого делать, следовательно, подтверждается, что их цель – не осуществление правосудия, а политическая вендетта», — заявила Нацвлишвили.



По заявлению посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, вместе с послом Швеции он передал министру юстиции Грузии официальный демарш ЕС, который касается бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Мы очень обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния его здоровья. Очень важно то, что все 27 государств-членов Евросоюза согласны с этим демаршем», - отметил посол ЕС», - отметил посол ЕС.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





