

Премьер-министр встретился с председателем Национального центра интеллектуальной собственности

28.02.2023 13:32





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Национального центра интеллектуальной собственности Грузии Сосо Гиоргадзе.



По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече председатель «Грузпатента» проинформировал премьер-министра о проектах, осуществляемых в Национальном центре интеллектуальной собственности, и ознакомил с планами на будущее.



Как отметил Сосо Гиоргадзе, «Грузпатент» работает над международным признанием географических указаний и названий мест происхождения. В этом направлении было подписано соглашение о взаимном признании с Молдовой, а также в ряде стран были проведены и вновь продолжаются прямые регистрации.



По словам Сосо Гиоргадзе, Грузия предприняла эффективные шаги в сфере авторского права. В этом направлении, совместно с парламентским комитетом по вопросам культуры, ведется работа над соответствующим законопроектом.





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