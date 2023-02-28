

Юристы Иванишвили заявляют, что Credit Suisse неприкрыто шантажирует миллиардера

28.02.2023 14:04





Юридическая компания MKD Law опубликовала очередное заявление, касающееся спора миллиардера Бидзины Иванившили со швейцарским банком Credit Suisse. В заявлении банк обвиняется в неприкрытом шантаже и намеренном разрушении не только собственной репутации, но и репутации швейцарской банковской системы в целом.



В MKD Law утверждают, что после начала войны в Украине логика работы треста Credit Suisse изменилась. Отмечается, что несмотря на то, что Иванишвили перевел большую часть своих средств в другой швейцарский банк, активы остались в управлении траста в Credit Suisse.



«Траст, который отвечал за защиту средств бенефициаров, ничего подобного не делал в течение 10 лет, и именно за время их управления убытки бенефициара превысили миллиард долларов США, что с легкостью доказывается в Бермудском суде и суде Сингапура. Они не выполнили свою функцию не то что полностью, но и частично», — сказано в заявлении.



В MKD приводят несколько примеров. В частности, говорится, что когда Иванишвили просит перечислить средства в благотворительный фонд, ему отвечают отказом, т.к. сумма слишком большая и это может отразиться на будущем его детей.



Также сказано, что недавно швейцарский банк передал траст в управление третьего лица, но несмотря на настоятельные требования Иванишвили, ему не раскрывают личности этого человека.



В MKD Law также утверждают, что Credit Suisse отказывает перечислять Иванишвили средства под предлогом того, что могут пострадать еще не родившиеся наследники миллиардера.





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