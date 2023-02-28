

«Это называется помощью, а не влиянием» — руководитель образовательного ресурс-центра о западных фондах

28.02.2023 15:02





Руководитель Карельского образовательного ресурсного центра Гиорги Кобахидзе критикует законопроект об «иноагентах», подготовленный парламентским большинством.



По словам Кобахидзе, средства, поступающие в Грузию с Запада, являются помощью, а не влиянием.



«Я не знаю какой он американский закон, который эти люди собираются переводить, или что в нем написано, но я знаю, что происходит здесь, в нашей стране, и что развитие всей страны в данный момент зависит от западных денег.



Когда финансируют ваши образовательные реформы, строит и ремонтирует школы, обучает вашу армию, развивает ваше гражданское общество, финансирует ваши экономические проекты и делает много других хороших вещей, перечислять которые нам пришлось бы долго, это называется не влиянием, а помощью…



И как бы я не хотел упоминать, но та страна [Россия] вам ничего не дает и ничего не развивает. Этот беспрецедентный законопроект направлен против западной помощи (а не влияния). И если нам следует бороться с чьим-то влиянием, то с российским, а не западным», — написал Кобахидзе в Facebook 19 февраля.



Коннотация слова «агент»



Несколько дней назад Кобахидзе также опубликовал комментарий по новому законопроекту. Как лингвист, он проанализировал, какую коннотацию [эмоциональный или оценочный оттенок] приобретает слово «агент», когда мы используем его рядом со словами «влияние» и «иностранное».



«Давайте посмотрим на проблему с лингвистической точки зрения: как мы, лингвисты, часто говорим, язык доминирует над личностью.<...>Тот, кто хоть немного соприкасался с лингвистическим анализом текста, знает, что одно и то же слово может приобретать различные коннотации или окраски через окружающие слова. Например, возьмем — «декларация государственного служащего». В этом случае государственный служащий имеет совершенно нейтральную нагрузку. Теперь возьмем второй случай — «он вел себя как типичный грузинский госслужащий». Ни «типичный», ни «грузинский» по отдельности не содержат отрицательных коннотаций, но как только они были добавлены к «государственному служащему», в силу сложившегося в сознании людей стереотипа, последнее тут же превратилось в слово с отрицательной коннотацией.



Сколько бы мы ни утверждали, что «агент» — хорошее слово, как только вы употребляете его вместе с «иностранным» и «влиянием», невозможно, чтобы оно воспринималось как, например, «страховой агент».



Восприятие агента как нейтрального для рядового носителя грузинского языка почти невообразимо. Даже если человек, как и я, знает, что «агент» происходит от латинского «действие», владеет языком, в котором слова, образованные от этого корня, имеют нейтральную нагрузку (например, немецкие agieren, reagieren), все равно нельзя воспринимать это словообразование как нейтральное. Как я уже говорил, язык доминирует над личностью, и это происходит независимо от нас…» — написал Кобахидзе в Facebook.



Ресурсный центр является территориальным органом Министерства образования и науки Грузии. Основная задача ресурсного центра — помочь школам лучше выполнять свои функции, предоставляя информацию, ресурсы, налаживая отношения с различными заинтересованными организациями, связываясь с поставщиками учебников или тренингов и т. д.





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