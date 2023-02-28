

Мдинарадзе: Во время демарша не было речи об отправке Саакашвили в другую страну

28.02.2023 16:25





Представители стран ЕС выразили обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили, которое фактически основано на «фейке» и его частичном голодании, - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе по поводу демарша, осуществленного от имени 27 стран-членов ЕС в связи с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



По словам Мдинарадзе, демарш — это форма протеста, во время которого было зафиксировано, что они обеспокоены состоянием Саакашвили.



По его же заявлению, во время демарша не было речи об отправке Саакашвили в другую страну и подобных вопросах.



«В законодательстве Грузии нет статьи, нормы, которая бы предусматривала перевод за рубеж осужденного, находящегося в уголовно-исполнительной системе Грузии. Такой статьи физически не существует! Если кто-то это говорит, пусть и нас научит, где эта статья. Такой статьи, такой оговорки в грузинском законодательстве нет.



Главное, что все это является «фейком», продолжением тренда «фейкпиара». «Саакашвили просто лжет, и если кто-то действительно хочет позаботиться о его здоровье, пусть призовет его употреблять двойные калории, не рисковать, не заниматься самоповреждением, и все будет хорошо», - заявил Мамука Мдинарадзе.



При этом Мдинарадзе добавил, что если Саакашвили продолжит сам себе наносить вред, то и ответственность за этого будет возлагаться на него.



«Пенитенциарная служба несет ответственность за любого заключенного, если он не занимается членовредительством», - заявил Мдинарадзе.





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