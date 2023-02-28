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Президент Грузии намерена наложить вето на закон «Об иностранном влиянии»


28.02.2023   16:32


Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена наложить вето на закон «Об иностранном влиянии», если он будет принят.

Об этом президент заявила, выступая с речью на ежегодном политическом форуме за гендерное равенство.

По ее оценке, этот законопроект отделяет Грузию от Европы.

«Я категорически против рассматриваемого сейчас закона. Я не буду вдаваться в обсуждение этого закона. Я наложу вето! У меня нет правовой позиции относительно того, что та или иная статья не годятся. Этот закон призван отдалить нас от Европы. Поэтому для меня он неприемлем», — заявила Саломе Зурабишвили.

Напомним, что «Сила народа» инициировала в парламенте Грузии два законопроекта об иностранном влиянии – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

Авторами проекта являются входящие в большинство депутаты от «Силы народа»: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе.

Согласно проекту, любое физическое и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа, будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной законом «О регистрации иностранных агентов», влечет уголовную ответственность и будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.

Что касается законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и СМИ, доходы которых (более чем на 20%) получены из-за рубежа. Согласно этому же законопроекту, все, считающиеся агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственном реестра.


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