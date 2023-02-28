

Гиули Аласания: В переданном министру юстиции письме демарша написано, что Саакашвили срочно нуждается в переводе за границу

28.02.2023 16:34





По заявлению матери бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в письме демарша, переданному министру юстиции Грузии от имени 27 государств-членов Евросоюза, говорится о срочном переводе Саакашвили на лечение за границу.



«В этом письме именно так и написано, зачем тогда они его подписывали? Просто спросили как дела? Написано именно это, что состояние тяжелое, необходим срочный перевод. Я не присутствовала на встрече, но знаю, что написано в письме», — заявила Гиули Аласания.



Что касается состояния здоровья Михаила Саакашвили, то, по словам Аласания, у него высокая температура.



«У него температура 38,3, высокое давление, остальное, что вам сказать, он весит меньше 67 кг», — заявила Гиули Аласания.



Для справки, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что на встрече с послами не было речи о переводе Михаила Саакашвили за границу, тем более в какую-то конкретную страну.





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