

TI: в конце 2022 года больше всего пожертвований получили «Мечта» и «Консервативное движение»

28.02.2023 16:34





По данным неправительственной организации Transparency International Georgia (TI), c 1 октября по 31 декабря 2022 года все грузинские партии получили в общей сложности 742 230 лари (более 282 тыс. долларов по действующему курсу), из которых половина — 370 000 лари (более 140 тыс. долларов по действующему курсу) приходится на правящую партию, второе место занимает прокремлевское «Консервативное движение» («Альт-Инфо») с 158 098 лари (более 60 тыс. долларов по действующему курсу), на третьем – «Лело для Грузии» с 151 337 лари (57,5 тыс. долларов по действующему курсу).



В НПО отмечают, что большая часть доноров правящей партии – крупный бизнес, связанный с «Грузинской мечтой».



Как пишет «Интерпрессньюс», согласно статистике, опубликованной организацией, в последнем квартале 2022 года партия «Европейская Грузия» получила в качестве пожертвования 42 255 лари (более 16 тыс. долларов по действующему курсу); «Европейские социалисты» — 5 100 лари (1 939 тыс. долларов по действующему курсу); «Единое национальное движение» — 3 780 лари (1 437 тыс. долларов по действующему курсу).



Пожертвования другим партиям выглядят следующим образом: «Лейбористское движение Грузии» — 3 700 лари (1 407 долларов по действующему курсу); «Время пришло» — 3 420 лари (1 300 долларов по действующему курсу); «За Грузию» — 2 975 лари (1 131 доллар по действующему курсу); «Для народа» — 1 310 (498 долларов по действующему курсу; «Свободная Грузия» — 255 лари (почти 97 долларов по действующему курсу).



За этот же период, с 1 октября по 31 декабря 2022 года включительно, статистика количества пожертвований выглядит следующим образом:



«Консервативное движение» — 168;

«Лело для Грузии» — 14;

«Европейская Грузия — Движение за свободу» — 13;

«Для народа» — 12;

«Единое национальное движение» — 12;

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — 11;

«За Грузию» — 10;

«Время пришло» («Дроа!») — 8;

«Европейские социалисты» — 4;

«Лейбористская партия Грузии – 3;

«Свободная Грузия» — 3.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





