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Грузинские профсоюзы выступили против закона об иноагентах
28.02.2023 16:36
Объединение профсоюзов Грузии призывает парламент не принимать закон об иноагентах. В опубликованном заявлении подчеркивается, что оба варианта закона антидемократичны и не соответствуют приоритетам страны-кандидата на членство в ЕС.
«Законопроекты, особенно тот, что был зарегистрирован 27 февраля, грубо нарушают свободу выражения мнений и свободу объединений, гарантированных Конституцией Грузии!
Для профсоюзов поддержка иностранных доноров важна с точки зрения проведения исследований, основанных на передовом опыте, законодательных инициатив и эффективных кампаний по повышению осведомленности для обеспечения защиты прав трудящихся.
Мы обращаемся к парламенту с призывом не поддерживать законопроекты о прозрачности иностранного влияния и продолжать работу по реализации плана ЕС из 12 пунктов», — говорится в заявлении.
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