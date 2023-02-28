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Грузинские профсоюзы выступили против закона об иноагентах


28.02.2023   16:36


Объединение профсоюзов Грузии призывает парламент не принимать закон об иноагентах. В опубликованном заявлении подчеркивается, что оба варианта закона антидемократичны и не соответствуют приоритетам страны-кандидата на членство в ЕС.

«Законопроекты, особенно тот, что был зарегистрирован 27 февраля, грубо нарушают свободу выражения мнений и свободу объединений, гарантированных Конституцией Грузии!

Для профсоюзов поддержка иностранных доноров важна с точки зрения проведения исследований, основанных на передовом опыте, законодательных инициатив и эффективных кампаний по повышению осведомленности для обеспечения защиты прав трудящихся.

Мы обращаемся к парламенту с призывом не поддерживать законопроекты о прозрачности иностранного влияния и продолжать работу по реализации плана ЕС из 12 пунктов», — говорится в заявлении.


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