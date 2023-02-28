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Президент Грузии отправится с рабочим визитом в США
28.02.2023 16:37
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправляется в США. Об этом она заявила во время выступления на политическом форуме за гендерное равенство.
В США Зурабишвили примет участие в 67-ой сессии комиссии ООН о статусе женщин. Проведение сессии запланировано на начало марта.
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